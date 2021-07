LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2021 in DIRETTA: Razgatl?o?lu vs Rea a Donington (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Passaggio ancora fotocopia per i primi due con Razgatl?o?lu che sfrutta la discesa dell’Old Hairpin per allungare sul rivale. La Yamaha insegue il secondo acuto in Inghilterra! -15 Rea si porta a tre decimi da Razgatl?o?lu che ora sfrutta il primo tratto per allungare sul rivale. -16 Che ritmo per i primi due! Passo simile per Rea e Razgatl?o?lu. I due protagonisti del Mondiale 2021 stanno dando spettacolo a Donington Park. -17 Quinto posto per Scott Redding. La Ducati cerca di difendersi in quello che per ora è un fine settimana da dimenticare. -17 Rea! Attacco del ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Passaggio ancora fotocopia per i primi due con Razgatl?o?lu che sfrutta la discesa dell’Old Hairpin per allungare sul rivale. La Yamaha insegue il secondo acuto in Inghilterra! -15 Rea si porta a tre decimi da Razgatl?o?lu che ora sfrutta il primo tratto per allungare sul rivale. -16 Che ritmo per i primi due! Passo simile per Rea e Razgatl?o?lu. I due protagonisti del Mondialestanno dando spettacolo aPark. -17 Quinto posto per Scott Redding. La Ducati cerca di difendersi in quello che per ora è un fine settimana da dimenticare. -17 Rea! Attacco del ...

