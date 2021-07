Jeremy Doku, l’attaccante del Rennes che ha fatto impazzire l’Italia (Di domenica 4 luglio 2021) Si è messo in mostra nella partita dei quarti di finale di Euro 2021 tra Belgio e Italia, è stato la sorpresa del Ct Martinez che l’ha lanciato dal primo minuto. Stiamo parlando di Jeremy Doku, attaccante ghanese del Rennes. Il Belgio ha deciso di schierarlo dal primo minuto nella partita contro gli azzurri, il calciatore ha risposto presente: è stato l’uomo più pericoloso, è andato vicino al gol in alcune occasioni, ma soprattutto ha messo in difficoltà gli avversari grazie alla sua velocità. E’ già finito nel mirino di tanti top club e l’estate si preannuncia caldissima dal punto di vista del calciomercato. Chi è Jeremy ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 4 luglio 2021) Si è messo in mostra nella partita dei quarti di finale di Euro 2021 tra Belgio e Italia, è stato la sorpresa del Ct Martinez che l’ha lanciato dal primo minuto. Stiamo parlando di, attaccante ghanese del. Il Belgio ha deciso di schierarlo dal primo minuto nella partita contro gli azzurri, il calciatore ha risposto presente: è stato l’uomo più pericoloso, è andato vicino al gol in alcune occasioni, ma soprattutto ha messo in difficoltà gli avversari grazie alla sua velocità. E’ già finito nel mirino di tanti top club e l’estate si preannuncia caldissima dal punto di vista del calciomercato. Chi è...

