Giulia Stabile torna in tv | ‘tradita’ Mediaset | ecco dove la vedremo

Leggi su ck12

(Di domenica 4 luglio 2021)vincitrice di Amici20 abbandona laper partecipare al programma di Mara Venier domani 4 luglio su Rai 1 “Una Voce per Padre Pio”.è la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, e con il suo sorriso e la sua genuinità ha conquistato il cuore del pubblico. Dopo l’esperienza al talent show di Canale 5, la ballerinain tv abbandonando però lae partecipando al programma condotto da Mara Venier “Una Voce per Padre Pio“. Il programma andrà in onda domani 4 luglio alle 21.30 su Rai 1 e ...