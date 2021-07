F1 | Charles Leclerc | “Perez ha esagerato Ottavo posto? Mi aspettavo qualcosa in più”

(Di domenica 4 luglio 2021)ha chiuso in ottava posizione il Gran Premio d’Austria. Per il monegasco è stata una gara davvero intensa, caratterizzata dal furibondo duello con Sergio, che lo ha addirittura spinto due volte nella ghiaia nella seconda metà di corsa. Il ventitreenne del Principato, non riuscendo a superare Ricciardo, si è fatto diligentemente da parte per lasciare passare il compagno di squadra Carlos Sainz, il quale ha scavalcato l’australiano, chiudendo addirittura quinto. Insomma, una gara in cuiè stato protagonista, ma ha saputo farsi da parte al momento giusto. Ecco quanto dichiarato a caldo dopo il ...

Ottava la Rossa di, dietro la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Dani Ricciardo . Per Verstappen, sempre più leader del Mondiale, si tratta della quinta vittoria stagionale, la ...Ottavo sotto la bandiera a scacchi, scattato in dodicesima piazza, e ancora una volta dietro al compagno di squadra dopo l'arrivo. Il monegasco termina comunque davanti all'Alpha ...Charles Leclerc ha chiuso in ottava posizione il Gran Premio d’Austria. Per il monegasco è stata una gara davvero intensa, caratterizzata dal furibondo duello con Sergio Perez, che lo ha addirittura ...Max Verstappen non ha rivali neanche nel GP di Austria, dove grazie al quarto posto di Hamilton fa il vuoto in classifica. Terzo Norris.