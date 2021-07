Euro 2020 | semifinali | le probabili formazioni

(Di domenica 4 luglio 2021) Ledelledi. Ci siamo, è arrivato il momento di scoprire quali saranno le due finaliste di questa edizione della rassegna continentale. In campo c’è anche l’Italia che se la vedrà contro la Spagna, dall’altra parte del tabellone ecco Inghilterra contro Danimarca. Di seguito le possibili scelte dei ct per ledi Wembley.ITALIA-SPAGNA INGHILTERRA-DANIMARCA SportFace.

Advertising

EURO2020 : ???? Recent EURO finals record: EURO 2004 - Semi-finals EURO 2008 - Group Stage EURO 2012 - Quarter-finals EURO 201… - FOXSoccer : The Euro 2020 semifinals are SET ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: Belgia 1-2 Italia (45' Lukaku ; 31' Barella, 44' Insigne) | Possessions: 45%-55% | Shots: 10-14 |… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Italia, Chiesa: '#Spinazzola un fratello, cercheremo di regalargli una grande gioia'. #SportMediaset - CorSport : #Europei, l'#Italia si allena con il pallone della semifinale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

Sport Mediaset

Italia Tutte le notizie sulla squadraCOVERCIANO (Firenze) - La Nazionale italiana si allena per l'ultima volta a Coverciano dopo aver sconfitto il Belgio nei quarti di finale, all'Allianz Arena di Monaco di Baveria. Gli azzurri di ...Azzurri a Coverciano agli ordini del ct Mancini in attesa di partire per Londra per la sfida alla Spagna che vale la finale ...(ANSA) - ROMA, 04 LUG - E' uno dei pilastri del Chelsea, con cui ha vinto la Champions, e della nuova Spagna, quella di Luis Enrique, uno dei pilastri della Spagna che ...