Donnarumma un testimonial contro i luoghi comuni | dai bamboccioni al calcio romantico

Il Corriere dello Sport, a firma Massimiliano Gallo, ha scritto un ritratto di Donnarumma. Ve ne riportiamo un estratto. Donnarumma è un testimonial contro i luoghi comuni. Li azzera, li ridicolizza, se li mangia a colazione. Ha smontato, uno dopo l'altro, i teoremi sugli italiani bamboccioni (o choosy per dirla alla Fornero, troppo schizzinosi quando si parla di mercato del lavoro), sui giovani che non sono in grado di assumersi le responsabilità, sui ragazzi del Sud troppo mammoni. Ne avete altri? Ah sì il soprannome. Donnarumma ha invertito persino la ...

