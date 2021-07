BRAVE AND BEAUTIFUL sostituisce MR WRONG su Canale 5, ci siamo (Di domenica 4 luglio 2021) Il momento è arrivato: come ampiamente annunciato, da lunedì 5 luglio cambia la programmazione del pomeriggio di Canale 5. La soap turca Mr WRONG – lezioni d’amore, che ci ha fatto compagnia durante il mese di giugno, continuerà il martedì sera con le sue ultimissime puntate e al suo posto arriva un’altra produzione realizzata in Turchia, ma dal tenore più avventuroso e molto meno “comedy” rispetto alla soap precedente: si tratta di BRAVE and BEAUTIFUL, che con tutta probabilità ci accompagnerà per tutto il resto dell’estate. Leggi anche: Mr WRONG anticipazioni: SERDAR consegna a EZGI una prova contro ... Leggi su tvsoap (Di domenica 4 luglio 2021) Il momento è arrivato: come ampiamente annunciato, da lunedì 5 luglio cambia la programmazione del pomeriggio di5. La soap turca Mr– lezioni d’amore, che ci ha fatto compagnia durante il mese di giugno, continuerà il martedì sera con le sue ultimissime puntate e al suo posto arriva un’altra produzione realizzata in Turchia, ma dal tenore più avventuroso e molto meno “comedy” rispetto alla soap precedente: si tratta diand, che con tutta probabilità ci accompagnerà per tutto il resto dell’estate. Leggi anche: Mranticipazioni: SERDAR consegna a EZGI una prova contro ...

