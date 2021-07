Barella “Il gruppo è la nostra forza, in campo sempre per vincere” (Di domenica 4 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – La Spagna che ha vinto consecutivamenteEuropeo e Mondiale ha avuto “un centrocampo veramente incredibile, fatto di grandissimi calciatori. Anche qui ci sono grandissimi calciatori, speriamo di ripercorrere quel percorso e di fare ancora meglio”. Lo ha detto il centrocampista azzurro Nicolò Barella in conferenza stampa a Coverciano in vista della semifinale con le Furie Rosse di Luis Enrique. “Bello ricevere tanti complimenti perchè abbiamo fatto e facciamo un lavoro importante ma – ha risposto il centrocampista dell’Inter, autore della rete dell’1-0 contro il Belgio, a chi gli chiedeva se lui, Jorginho e Verratti siano il fulcro di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – La Spagna che ha vinto consecutivamenteEuropeo e Mondiale ha avuto “un centroveramente incredibile, fatto di grandissimi calciatori. Anche qui ci sono grandissimi calciatori, speriamo di ripercorrere quel percorso e di fare ancora meglio”. Lo ha detto il centrocampista azzurro Nicolòin conferenza stampa a Coverciano in vista della semifinale con le Furie Rosse di Luis Enrique. “Bello ricevere tanti complimenti perchè abbiamo fatto e facciamo un lavoro importante ma – ha risposto il centrocampista dell’Inter, autore della rete dell’1-0 contro il Belgio, a chi gli chiedeva se lui, Jorginho e Verratti siano il fulcro di ...

