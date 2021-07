Barella | «Il fulcro di questa Italia è il gruppo | Jorginho e Verratti sono due fenomeni»

(Di domenica 4 luglio 2021) Il centrocampista dell’Inter e della Nazionalena, Nicolò, ha parlato in conferenza stampa dal Media Centre di Coverciano. Questo il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “La Spagna campione d’Europa, come collettivo, era un centrocampo incredibile. C’erano grandissimi campioni, qui cigrandi giocatori, speriamo di fare come loro e magari anche meglio”. Sul centrocampo dell’: “E’ bello ricevere tanti complimenti. Facciamo un lavoro importante per la squadra, ildi tutto è il, la forza d’intenti comune. E’ quello che cercheremo di portare fino alla fine ...

Advertising

laziopress : Italia-Spagna, Barella: “Siamo due squadre simili. La mentalità di Mancini ci ha dato tanto, il gruppo è il fulcro… - napolista : In conferenza stampa: «C’è rispetto tra tutti ma dentro di noi creiamo delle rivalità che ci spingono a fare meglio… - pasqualinipatri : Italia-Spagna, Barella: “Siamo due squadre simili. La mentalità di Mancini ci ha dato tanto, il gruppo è il fulcro… - LALAZIOMIA : Italia-Spagna, Barella: “Siamo due squadre simili. La mentalità di Mancini ci ha dato tanto, il gruppo è il fulcro… -

Ultime Notizie dalla rete : Barella fulcro

... il centrocampista della Nazionale Nicolòha preso la parola a Coverciano, in conferenza ... Facciamo un lavoro importante per la squadra, ildi tutto è il gruppo, la forza d'intenti ...Altri due giorni per conoscere il destino dell' Italia a Euro 2020 . I gol die Insigne hanno trascinato gli Azzurri alla semifinale contro la Spagna , una nazionale che ...siano ildi ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Il centrocampista dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa sulla semifinale di Euro 2020 di martedì 6 contro la Spagna: "È stato strano non festeggiare - ammette l'ex Cagliari - perché è successo ...