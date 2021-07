Aggressione omofoba a Bergamo, Rifondazione: “Subito il Ddl Zan, se non ora quando?” (Di domenica 4 luglio 2021) Francesco Macario e Daria Fratus, segretari provinciali di Bregamo per Rifondazione Comunista intervengono su quanto successo in città ai danni di un giovane omosessuale alla Fara: “L’Aggressione contro una coppia gay in Città Alta, riportata dalla stampa locale, è un atto gravissimo che dimostra come l’omofobia abbia ancora, purtroppo, radici profonde nella nostra realtà”, dichiarano. E proseguono: “Omofobia alimentata dalle forze di destra e reazionarie”. Nell’esprimere la loro condanna verso l’atto e la massima solidarietà alla coppia aggredita, ribadiscono infie “la necessità di arrivare immediatamente all’approvazione del Ddl Zan contro la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Francesco Macario e Daria Fratus, segretari provinciali di Bregamo perComunista intervengono su quanto successo in città ai danni di un giovane omosessuale alla Fara: “L’contro una coppia gay in Città Alta, riportata dalla stampa locale, è un atto gravissimo che dimostra come l’omofobia abbia ancora, purtroppo, radici profonde nella nostra realtà”, dichiarano. E proseguono: “Omofobia alimentata dalle forze di destra e reazionarie”. Nell’esprimere la loro condanna verso l’atto e la massima solidarietà alla coppia aggredita, ribadiscono infie “la necessità di arrivare immediatamente all’approvazione del Ddl Zan contro la ...

