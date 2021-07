4 luglio: la lettera di Mattarella a Biden per l’Indipendence day (Di domenica 4 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato una lettera al Presidente degli Usa, Joe Biden, in occasione dell’Indipendence day rimarcando la “forza del partenariato tra Washington e Roma”. Mattarella, inoltre, ha ricordato che Usa e Italia sono legati da “un’amicizia che ha radici antiche ma è capace di proiettarsi con fiducia verso il futuro” e che si basa sulla “condivisione di un irrinunciabile patrimonio ideale”. Le parole di Mattarella Mattarella nella lettera a Biden scrive parole fortemente cordiali e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato unaal Presidente degli Usa, Joe, in occasione delday rimarcando la “forza del partenariato tra Washington e Roma”., inoltre, ha ricordato che Usa e Italia sono legati da “un’amicizia che ha radici antiche ma è capace di proiettarsi con fiducia verso il futuro” e che si basa sulla “condivisione di un irrinunciabile patrimonio ideale”. Le parole dinellascrive parole fortemente cordiali e ...

