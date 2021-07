Wimbledon 2021: Kerber e Barty avanzano, sorpresa Raducanu. Flop Ostapenko (Di sabato 3 luglio 2021) I match validi per il terzo turno di Wimbledon 2021 hanno divertito gli appassionati di tennis femminile: confronti per buona parte in bilico ed equilibrati, alcuni dei quali prolissi. Affermazione in tre set per una Angelique Kerber on fire, prima vittoriosa a Bad Homburg, e poi performante sui campi londinesi dello Slam sul verde; la tedesca ha domato il talento di Aliaksandra Sasnvovich dopo aver sofferto per un parziale intero, imponendosi per 2-6, 6-0, 6-1. Dominio tattico e leadership fondamentale per Kerber, con il gioco mancino che ha fatto la differenza sul rovescio bielorusso. Non si fermano inoltre Barbora ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) I match validi per il terzo turno dihanno divertito gli appassionati di tennis femminile: confronti per buona parte in bilico ed equilibrati, alcuni dei quali prolissi. Affermazione in tre set per una Angeliqueon fire, prima vittoriosa a Bad Homburg, e poi performante sui campi londinesi dello Slam sul verde; la tedesca ha domato il talento di Aliaksandra Sasnvovich dopo aver sofferto per un parziale intero, imponendosi per 2-6, 6-0, 6-1. Dominio tattico e leadership fondamentale per, con il gioco mancino che ha fatto la differenza sul rovescio bielorusso. Non si fermano inoltre Barbora ...

