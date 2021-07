Verde pubblico | Reale FI | “Una città che ambisce a un ruolo turistico dovrebbe garantire il decoro”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Negli ultimi giorni, girando per lanon è possibile non notare le condizioni in cui si trova. Basta un giro in auto tra le maggiori strade per osservare la non manutenzione del, con sterpaglie ed erbacce cresciute a dismisura ai margini delle strade e in alcuni casi invadendo carreggiate o marciapiedi, in altre limitando anche la visibilità stradale”. Così in una nota Antonio, ex assessore all’Ambiente del Comune di Benevento e referente locale di Forza Italia. “Se ci si avventura a piedi poi – prosegue – per una passeggiata o una corsetta a Rione Libertà, ...