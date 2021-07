Ue: Napoli, 'no partito unico con Salvini e Meloni schiacciato da sovranismo' (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Coraggio Italia è una forza giovane ma pienamente incardinata nel cuore dell'Europa. Se Salvini e Meloni lavorano, legittimamente, a costruire un'Europa degli Stati, quindi a un'area di libero mercato come era negli anni Sessanta, Coraggio Italia crede fermamente nell'Unione politica europea e nel superamento delle attuali bardature burocratiche. Lega e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto una Carta dei valori con Orban, Le Pen e altri leader sovranisti. Chi pensa di costruire con loro un partito unico di centrodestra, con le forze moderate schiacciate sotto il peso del ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Coraggio Italia è una forza giovane ma pienamente incardinata nel cuore dell'Europa. Selavorano, legittimamente, a costruire un'Europa degli Stati, quindi a un'area di libero mercato come era negli anni Sessanta, Coraggio Italia crede fermamente nell'Unione politica europea e nel superamento delle attuali bardature burocratiche. Lega e Fratelli d'Italia hanno sottoscritto una Carta dei valori con Orban, Le Pen e altri leader sovranisti. Chi pensa di costruire con loro undi centrodestra, con le forze moderate schiacciate sotto il peso del ...

