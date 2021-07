(Di sabato 3 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in apertura segnaliamo due chilometri di code sulla diramazionesud San Cesareo e Monte Porzio Catone In entrambe le direzioni a seguito del ribaltamento di un furgone al km 6 in direzione del grande raccordo anulare a chi è diretto versosi consiglia di uscire aest sulla A24-teramo non si segnalano disagi sul resto della rete autostradale della capitale la polizia locale Ci segnala possibili disagi per due incidenti in via Aurelia Antica in prossimità di largo III giugno 1849 è in via Appia Nuova la strada è stata chiusa al ...

Advertising

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa ripristino incidente tra Svincolo Monte San Savino (Km 371,6) e A1… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-07-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Monteporzio-San Cesareo - Traffico Rallentato A1 diramazione roma sud - gra Traffico Rallentato tra Monteporzio Catone e S... - VAIstradeanas : 08:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

Tensione a piazzale Flaminio quando i tifosi hanno bloccato ilsul Muro Torto e la polizia ... Per i circa 200 tifosi dei Tre Leoni già ache non potranno andare all'Olimpico, si profila ......alternato per lavori di manutenzione nel tratto compreso tra via Casali delle cornacchiole e via di torricola in direzioneCentro per taglio di queste e altre notizieconsultare il sito...Alcuni giovani usciti dalla fanzone di piazza del Popolo si sono messi a festeggiare in mezzo alla strada, intervento della polizia per allontanarli. Massima attenzione anche stasera sulla movida per ...Nuove limitazioni per lavori di riqualificazione sull’E45. Da lunedì 5 luglio e fino a venerdì 6 agosto sarà provvisoriamente chiuso il tratto della carreggiata in direzione Roma dal km 197,400 al km ...