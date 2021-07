Soccorso Alpino: 2 interventi in corso sulle Alpi Giulie e sulle Alpi Carniche (Di sabato 3 luglio 2021) Le stazioni di Cave del Predil e di Sappada del Soccorso Alpino sono state chiamate assieme alla Guardia di Finanza a supporto delle operazioni di Soccorso in corso nel gruppo del Montasio e nel gruppo del Peralba – Avanza rispettivamente per una persona infortunata e per un Alpinista bloccato in parete. In entrambi gli interventi sta operando l’eliSoccorso sanitario, quello regionale per l’intervento in Alpi Giulie, ... Leggi su udine20 (Di sabato 3 luglio 2021) Le stazioni di Cave del Predil e di Sappada delsono state chiamate assieme alla Guardia di Finanza a supporto delle operazioni diinnel gruppo del Montasio e nel gruppo del Peralba – Avanza rispettivamente per una persona infortunata e per unnista bloccato in parete. In entrambi glista operando l’elisanitario, quello regionale per l’intervento in, ...

Ultime Notizie dalla rete : Soccorso Alpino Scompare da casa, scattate le ricerche - Ritrovata dal marito Subito si sono attivati i carabinieri della locale stazione di Stroncone e il personale del Soccorso Alpino Speleologico dell'Umbria oltre a una squadra di Vigili del fuoco di Terni, coordinata dal ...

Conferito "encomio solenne" al Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e Basilicata ... durante i fine settimana di luglio e durante tutti i giorni di agosto, i tecnici dei servizi regionali Calabria e Basilicata del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e che garantirà, in ...

Anziano disperso Fontainemore, trovato da soccorso alpino Agenzia ANSA Soccorso Alpino: 2 interventi in corso sulle Alpi Giulie e sulle Alpi Carniche Le stazioni di Cave del Predil e di Sappada del Soccorso alpino sono state chiamate assieme alla Guardia di Finanza a supporto delle operazioni di ...

Cade dal quad in mezzo al bosco e sbatte la testa: elitrasportato all’ospedale Valdobbiadene (TV). Alle 11 circa il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato per un motociclista caduto dal quad in mezzo al bosco sotto Pian de Farné. L'uomo, che si trovava in gru ...

