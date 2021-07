Scandalo Vaticano, l’accusa a Becciu: “Tentò di far ritrattare Perlasca” (Di sabato 3 luglio 2021) Il cardinale Angelo Becciu avrebbe tentato di far ritrattare a monsignor Alberto Perlasca le dichiarazioni rese agli inquirenti vaticani facendo leva sull’autorità del suo Superiore, il vescovo di Como Oscar Cantoni, e per questo, nel decreto di citazione a giudizio, all’ex Sostituto della Segreteria di Stato vaticana viene contestata anche la subornazione di testimone. A far scattare la nuova contestazione una lettera inviata il 10 marzo 2021 agli inquirenti vaticani da Perlasca, con la quale l’ex collaboratore di Becciu alla Segreteria di Stato “denunciava, sostanzialmente, la gravissima pressione ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Il cardinale Angeloavrebbe tentato di fara monsignor Albertole dichiarazioni rese agli inquirenti vaticani facendo leva sull’autorità del suo Superiore, il vescovo di Como Oscar Cantoni, e per questo, nel decreto di citazione a giudizio, all’ex Sostituto della Segreteria di Stato vaticana viene contestata anche la subornazione di testimone. A far scattare la nuova contestazione una lettera inviata il 10 marzo 2021 agli inquirenti vaticani da, con la quale l’ex collaboratore dialla Segreteria di Stato “denunciava, sostanzialmente, la gravissima pressione ...

