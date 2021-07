Scandalo Vaticano | Angelo Becciu andrà a processo con altri 9 con l’accusa di peculato e abuso d’ufficio Prima udienza 27 luglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 luglio 2021) Il cardinalesarà processato dal Tribunaleper i reati dianche in concorso, nonche? di subornazione. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che annuncia i rinvii a giudizio decisi dal presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, su richiesta dei pm del Papa, Gian Piero Milano, Alessandro Diddi e Gianluca Perone. La decisione che non ha precedenti nella storia recente della Santa Sede. Il provvedimento dei magistrati d’Oltretevere arriva nove mesi dopo la defenestrazione del ...