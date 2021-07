SBK | Jonathan Rea a lezione di guida

(Di sabato 3 luglio 2021)Rea sta per prendere la patente diper girare in strada. Sembra strano da dirsi ma è così. L'alfiere Kawasaki nei giorni scorsi prima di partire per Donington Park ha sostenuto l'esame ...

Rea sta per prendere la patente di guida per girare in strada. Sembra strano da dirsi ma è ...del sei volte campione Superbike il vlog con l'esame di guida sostenuto nei giorni scorsi...... invece oggi tutti mi passavano e la moto continuava a muoversi , mentresembrava corresse ...Inghilterra, Rea deluso: 'In un paio di punti, ho rischiato di volare' La causa della caduta? '...L’alfiere Kawasaki nei giorni scorsi ha sostenuto l’esame per ottenere la patente e poter guidare una moto anche su strada ...Con la pioggia il campione della Kawasaki domina, ma sulla pista umida il turco della Yamaha da spettacolo. Ducati in 'caduta' libera con Redding e in crisi con Rinaldi e Davies. BMW e Honda: finalmen ...