Saman | ecco chi è il cugino promesso sposo e perché lei voleva fuggire | un integralista doc

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 luglio 2021), ieri Quarto Grado su Rete 4 solleva il velo sulinalla ragazza. E in poche battute rivela chi è elei: undoc e un fautore della subalternità della donna. Intanto ildella ragazza parla, ma non dice nulla. «Non so dove sia il corpo. Io non c’entro niente». Sotto torchio per oltre 9 ore, ildinon cede. E chi si aspettava novità o addirittura svolte per le indagini, ancora una volta deve arrendersi. Il 28enne, arrestato in ...