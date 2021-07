Salernitana | Avv Gentile | «Correttivi apportati | non ci saranno problemi»

(Di sabato 3 luglio 2021), l’avvocatoha spiegato il lavoro svolto sulla bozza del trust presentata alla FIGC: ecco le sue parole Per Tutto, l’avvocato Gianmicheleha spiegato le correzioni apportate alla bozza presentata alla FIGC, relativa al trust per la cessione della. Ecco le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU LAZIONEWS24– «Posso dire che abbiamo apportato inecessari rispettando tutti i parametri che erano stati imposti dalla FIGC. A loro interessava principalmente dimostrare che tutti i ...

Advertising

infoitsport : Salernitana, avv. Gentile: 'Rispettati tutti i parametri, i tifosi stiano tranquilli' - infoitsport : IL PARERE - Avv. Chiacchio: 'Salernitana? Il trust non è stato bocciato, sono richiesti altri documenti, ipotesi ri… - SalernoSport24 : ??? L'avv. #Chiacchio, legale del #Benevento: 'Vigorito è un signore, ma se la Salernitana...' #SerieA #trust… - infoitsport : Lotito-Salernitana, Avv. La Marca: 'Situazione sui generis, vi spiego tutto' - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Avv

... abbiamo fatto un lavoro certosino e siamo certi che, se le cose andranno in modo lineare, non c'è motivo per non iscrivere laal campionato di serie A il prossimo 7 di luglio'. Queste le ...I promotori hanno poi inteso invitare all'aperturadi questo processo riformatore l'. Antonio CAMMAROTA , quale Presidente appunto della II Commissione Trasparenza a Palazzo di ...Salernitana, l’avvocato Gentile ha spiegato il lavoro svolto sulla bozza del trust presentata alla FIGC: ecco le sue parole Per Tuttosalernitana, l’avvocato Gianmichele Gentile ha spiegato le correzio ...Salernitana, l’avvocato Gentile ha spiegato il lavoro svolto sulla bozza del trust presentata alla FIGC: ecco le sue parole Per Tuttosalernitana, l’avvocato Gianmichele Gentile ha spiegato le correzio ...