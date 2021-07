Potere, corruzione, cordate: ecco perché la riforma di Francesco sulla Curia è indispensabile (Di sabato 3 luglio 2021) Il sito della Santa Sede, Vatican News, apre la sua edizione odierna così: 'Chiusa l ' inchiesta vaticana sul palazzo di Londra: a processo dieci persone.' Tra di loro anche un importante cardinale ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Il sito della Santa Sede, Vatican News, apre la sua edizione odierna così: 'Chiusa l ' inchiesta vaticana sul palazzo di Londra: a processo dieci persone.' Tra di loro anche un importante cardinale ...

