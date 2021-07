New York Knicks: Chris Paul obiettivo numero uno (Di sabato 3 luglio 2021) Non è sicura la permanenza di Chris Paul ai Phoenix Suns nemmeno dopo il traguardo della Finals raggiunto dopo oltre 28 anni dall’ultima apparizione. Si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interesse dei New York Knicks per il talento di Wake Forest. Chris Paul: i Knicks fanno sul serio? Pare proprio di si, dal momento che la franchigia della Grande Mela ha individuato nel playmaker il giocatore perfetto da inserire in un roster già composto da elementi dal valore indiscutibile come Julius Randle, Barret e Derrick Rose. Un interesse che, almeno a parole, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Non è sicura la permanenza diai Phoenix Suns nemmeno dopo il traguardo della Finals raggiunto dopo oltre 28 anni dall’ultima apparizione. Si fanno sempre più insistenti le voci di un forte interesse dei Newper il talento di Wake Forest.: ifanno sul serio? Pare proprio di si, dal momento che la franchigia della Grande Mela ha individuato nel playmaker il giocatore perfetto da inserire in un roster già composto da elementi dal valore indiscutibile come Julius Randle, Barret e Derrick Rose. Un interesse che, almeno a parole, ...

JoyAnnReid : @AndrewFeinberg Povrecito… - Agenzia_Ansa : Dopo New York e Tel Aviv, oggi il Gay Pride si affaccerà in Italia, a Milano e Roma e sono in programma parate anch… - vogue_italia : Le foto esclusive di Madonna al Pride 2021 di New York ???? - ramona32836513 : RT @lastgiuli: CIOÈ SONO FINITI SUL TIMES SQUARE A NEW YORK MA DI COSA STIAMO PARLANDO - diconodioggi : RT @PatriziaTenda: Yaddo, Saratoga Springs, New York [comunità di artisti e scrittori] 5 luglio 1949 a Loren MacIver Sono assolutamente inf… -