Morte di Maradona, la verità del dr Luque: «Diego non aveva problemi» (Di sabato 3 luglio 2021) La sua verità sui rapporti con Diego Armando Maradona e sulla fine del Campione argentino, oggetto di indagine della magistratura di San Isidro da oltre sette mesi, è in 87 pagine.... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 luglio 2021) La suasui rapporti conArmandoe sulla fine del Campione argentino, oggetto di indagine della magistratura di San Isidro da oltre sette mesi, è in 87 pagine....

Morte di Maradona, la verità del dr Luque: 'Diego non aveva problemi' La sua verità sui rapporti con e sulla fine del Campione argentino, oggetto di indagine della magistratura di San Isidro da oltre sette mesi, è in 87 pagine. E' il dossier che il dottor Leopoldo Luque,...

