LIVE Sonego-Duckworth 1-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: si comincia sul campo 17! In palio gli ottavi di finale (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Lungo il diritto in spinta di Duckworth da fondocampo. 1-1 Il #91 al mondo pareggia i conti nel set. 40-15 Ottima prima di Duckworth. 30-15 Scappa via il diritto lungolinea di Sonego. 15-15 Ottima risposta profonda dell’azzurro. 15-0 Lunga la risposta di Sonego. 1-0 Ottimo inizio al servizio dell’italiano. 40-15 Di poco largo il rovescio di Sonego dopo l’accelerazione di diritto dell’oceanico. 40-0 Di poco fuori il diritto lungolinea di Duckworth. 30-0 Servizio e diritto diagonale in ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Lungo il diritto in spinta dida fondo. 1-1 Il #91 al mondo pareggia i conti nel set. 40-15 Ottima prima di. 30-15 Scappa via il diritto lungolinea di. 15-15 Ottima risposta profonda dell’azzurro. 15-0 Lunga la risposta di. 1-0 Ottimo inizio al servizio dell’italiano. 40-15 Di poco largo il rovescio didopo l’accelerazione di diritto dell’oceanico. 40-0 Di poco fuori il diritto lungolinea di. 30-0 Servizio e diritto diagonale in ...

