LIVE F1, Qualifiche GP Austria 2021 in DIRETTA: Leclerc avanza a fatica dopo la Q1, bene Sainz (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO Qualifiche IN CHIARO SU TV8 15.24 Verstappen invece si conferma grande favorito per la pole. 15.23 Ferrari a due facce in Q1: bene Sainz, in difficoltà Leclerc. L’obiettivo della scuderia di Maranello resta la terza fila. 15.21 Eliminati, dal 16° al 20° posto, i seguenti piloti: Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher e Mazepin. 15.20 Terminata la Q1. Questa la classifica: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.249 1 2 Lando NORRIS McLaren+0.096 1 3 Fernando ALONSO Alpine+0.223 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.257 2 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.314 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIOIN CHIARO SU TV8 15.24 Verstappen invece si conferma grande favorito per la pole. 15.23 Ferrari a due facce in Q1:, in difficoltà. L’obiettivo della scuderia di Maranello resta la terza fila. 15.21 Eliminati, dal 16° al 20° posto, i seguenti piloti: Raikkonen, Ocon, Latifi, Schumacher e Mazepin. 15.20 Terminata la Q1. Questa la classifica: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.249 1 2 Lando NORRIS McLaren+0.096 1 3 Fernando ALONSO Alpine+0.223 1 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.257 2 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.314 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen si riprende il 1° posto (-25 ??) ?? Una Ferrari subito dietro l’olandese IL LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Austria le qualifiche in diretta live da Spielberg. Ora le Libere 3 #AustrianGP #SkyMotori #F1… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Giovinazzi settimo in Q1, fuori Kimi ?? Norris vola, una Ferrari fuori dalla top10 IL LIVE ? - giulyleclerc : RT @SkySportF1: ?? Giovinazzi settimo in Q1, fuori Kimi ?? Norris vola, una Ferrari fuori dalla top10 IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Giovinazzi settimo in Q1, fuori Kimi ?? Norris vola, una Ferrari fuori dalla top10 IL LIVE ?… -