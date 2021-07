LIVE Berrettini-Bedene 5-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro va a servire per il primo set (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 BREAK Berrettini! Risposta bloccata perfetta con il dritto, mantenendo la palla bassa. Alla quinta chance arriva il break per l’azzurro che va a servire per il set. 30-40 Non arriva benissimo sulla palla Berrettini e il suo dritto si ferma sul nastro. 15-40 Vince il braccio di ferro sulla diagonale di rovescio Berrettini grazie alle variazioni. Due palle break. 15-30 Risponde profondo Berrettini e poi lascia andare il braccio sul dritto in diagonale. 15-15 Spinge bene Bedene in uscita dal ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 BREAK! Risposta bloccata perfetta con il dritto, mantenendo la palla bassa. Alla quinta chance arriva il break perche va aper il set. 30-40 Non arriva benissimo sulla pallae il suo dritto si ferma sul nastro. 15-40 Vince il braccio di ferro sulla diagonale di rovesciograzie alle variazioni. Due palle break. 15-30 Risponde profondoe poi lascia andare il braccio sul dritto in diagonale. 15-15 Spinge benein uscita dal ...

