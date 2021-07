Larissa Iapichino, critiche sconvolgenti: destino comune a Andrew Howe? (Di sabato 3 luglio 2021) La giovane promessa Larissa Iapichino deve saltare le Olimpiadi di Tokyo a causa di un infortunio. Il web insorge e la paragona ad Andrew Howe. Il sogno a cinque cerchi per Larissa Iapichino termina con un ultimo salto durante i Campionati Italiani. Una distrazione del legamento deltoideo del piede destro l’è stata fatale. La giovane campionessa si è infortunata sabato 26 giugno, ma solo qualche giorno dopo ha saputo la notizia che non rappresenterà l’Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Per Larissa, figlia di Fiona May e Gianni ... Leggi su chenews (Di sabato 3 luglio 2021) La giovane promessadeve saltare le Olimpiadi di Tokyo a causa di un infortunio. Il web insorge e la paragona ad. Il sogno a cinque cerchi pertermina con un ultimo salto durante i Campionati Italiani. Una distrazione del legamento deltoideo del piede destro l’è stata fatale. La giovane campionessa si è infortunata sabato 26 giugno, ma solo qualche giorno dopo ha saputo la notizia che non rappresenterà l’Italia alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Per, figlia di Fiona May e Gianni ...

