Kane non si ferma più: l'Inghilterra travolge l'Ucraina (Di sabato 3 luglio 2021) l'Inghilterra surclassa l'Ucraina con 4 gol e si qualifica per la semifinale di Wembley dove incontrerà la Danimarca. E' terminato da pochi minuti l'ultimo quarto di finale di Euro 2020 che ha visto la vittoria dell'Inghilterra per 4-0 sull'Ucraina grazie alla doppietta di Kane e alle reti realizzate da Maguire ed Henderson. Gli inglesi sfideranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

