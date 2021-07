In Giappone 20 persone disperse dopo una frana ad Atami (Di sabato 3 luglio 2021) Venti persone sono disperse in Giappone a causa du ba frana che ha colpito la città di Atami in seguito alle precipitazioni violente di questi giorni. Un torrente di fango sceso dalla montagna ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Ventisonoina causa du bache ha colpito la città diin seguito alle precipitazioni violente di questi giorni. Un torrente di fango sceso dalla montagna ha ...

