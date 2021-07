Il misantropo di Moliere | edizione 2020 | in onda su RAI 5

(Di sabato 3 luglio 2021) Il, opera peculiare nella trama e nello scopo, andrà insabato pomeriggio di RAI 5. Il palinsesto propone una versione dell’opera dell’operarisalente al. Nella trama, vediamo Alceste, il protagonista, speranzoso di poter vivere la sua vita senza ipocrisie. Tuttavia non si rende conto che le consuetudini sociali e le necessità della vita non si adattano al suo modo di concepire l’esistenza. A salire sul palco sono gli allievi attori del III anno dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, che per il saggio di diploma del ...

Advertising

andrecolaiacomo : Torno a teatro dopo un anno e mezzo e finisco a vedere 'Il misantropo' di Molière: non esattamente il tipo di piece… -

Ultime Notizie dalla rete : misantropo Moliere

La Repubblica

Tre produzioni saranno, inoltre, realizzate nel cortile interno: Il, di Molière, regia di Arturo Cirillo, tre cast per tre repliche dal 26 al 28 giugno, Uomini e topi di John Steinbeck, ......di Palermo - martedì 15 giugno alle ore 20.30 per la stagione estiva Teatro Biondo - Il... "Cercherò di inseguire la verità di, per quanto inafferrabile, ma sarà proprio l'anelito, la ...«Alla fine, ce l’abbiamo fatta anche quest’anno. Il Covid non ci ha impedito di sognare: Comincia (R)Esistiamo – Contagiati dalla Cultura – 2021». A parlare è Nicola Mariconda, direttore artistico del ...