Frana crolla sulle case | oltre 20 persone disperse | si temono morti | soccorsi sul posto

(Di sabato 3 luglio 2021) Almeno 20risultanoa causa di unaprovocata dalle forti piogge che da giorni si abbattano sulla regione. Le immagini trasmesse dalle emittenti locali mostrano edifici travolti da un fiume di fango e i residenti che cercando di mettersi in salvo scappando. Qualche ora prima funzionari avevano diramato un’allerta avvertendo la popolazione per possibili frane, aumento dei fiumi e inondazioni nelle aree basse. I funzionari dell’Agenzia meteorologica hanno spiegato che un persistente fronte di pioggia stagionale sta colpendo particolarmente duramente la zona colpita e hanno emesso anche l’ordine di evacuazione ...

Advertising

vigilidellenews : TREMENDA Frana, la #scogliera #crolla in acqua: le 'enormi onde' investono la barca l'effetto #tzunami -

Ultime Notizie dalla rete : Frana crolla

Oltre che diverse case, rischia di crollare in mare anche la strada statale 640, che passa proprio sopra la collina e che in un tratto dista meno di 10 metri dalla'.Il cedimento di parte del muro di recinzione privato, si è verificato poco prima delle 14 poco oltre il punto dellache ha tenuto chiusa per oltre due mesi la statale amalfitana. E solo per ...Pubblicati sull’albo pretorio del Comune segnano l’entrata della fase operativa. La scadenza è al prossimo 14 luglio. Si parte da San Michele ...La collina del Caos, ad Agrigento, continua a venire giù. Il dissesto non si ferma. Ed a rischio c’è una strada statale, la 640 che costeggia la collina.