Flowers Festival 2021: ospiti e programma completo (Di sabato 3 luglio 2021) COLLEGNO (TO) – Da lunedì 5 a venerdì 23 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), ritorna Flowers Festival, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte. programma FAST ANIMALS & SLOW KIDS (5 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), FRAH QUINTALE (9 luglio), ZEN CIRCUS (10 luglio), GIOVANNI LINDO FERRETTI (12 ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) COLLEGNO (TO) – Da lunedì 5 a venerdì 23 luglio, nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (To), ritorna, la rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importantia livello nazionale, organizzata e promossa dall’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e Cooperativa Culturale Biancaneve, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno di Città di Collegno e Regione Piemonte.FAST ANIMALS & SLOW KIDS (5 luglio), WILLIE PEYOTE (8 luglio), FRAH QUINTALE (9 luglio), ZEN CIRCUS (10 luglio), GIOVANNI LINDO FERRETTI (12 ...

Advertising

inblu2000it : #flowersfestival2021 Partenza il #5luglio per un mese di concerti in un luogo dal grande valore simbolico, come rac… -