Estate in diretta, subito stop per il programma: perché il taglio (Di sabato 3 luglio 2021) La trasmissione che rappresenta la versione estiva de "La Vita in diretta" vede uno stravolgimento. Che è successo a "Estate in diretta". Palinsesto della Rai subito stravolto, per la giornata di venerdì 2 luglio 2021. I programmi del pomeriggio di Rai 1 in particolare hanno conosciuto diversi cambiamenti, a cominciare da "Estate in diretta". La Capua e Semprini a Estate in diretta Foto screenshotIl contenitore del pomeriggio condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini, la versione estiva de "La vita in diretta", ha dovuto finire prima ...

