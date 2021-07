Donkey Kong su Switch ma non solo, previsto un grande futuro multimediale per l'iconico gorilla? (Di sabato 3 luglio 2021) Qualche mese fa, diversi insider avevano diffuso in rete una particolare indiscrezione: Donkey Kong sarebbe presto tornato alla ribalta su Switch con un nuovo capitolo inedito, realizzato dallo stesso team di Super Mario Odyssey. Purtroppo, come ben sappiamo, durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, non è stato presentato alcun gioco di Donkey Kong. Che sia stato tutto un bluff o un fake? Per un insider, assolutamente no e anzi, ha deciso di rincarare la dose riconfermando non solo l'esistenza di tale titolo, ma offrendo anche delle informazioni extra sul futuro del ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 luglio 2021) Qualche mese fa, diversi insider avevano diffuso in rete una particolare indiscrezione:sarebbe presto tornato alla ribalta sucon un nuovo capitolo inedito, realizzato dallo stesso team di Super Mario Odyssey. Purtroppo, come ben sappiamo, durante il Nintendo Direct dell'E3 2021, non è stato presentato alcun gioco di. Che sia stato tutto un bluff o un fake? Per un insider, assolutamente no e anzi, ha deciso di rincarare la dose riconfermando nonl'esistenza di tale titolo, ma offrendo anche delle informazioni extra suldel ...

Advertising

Eurogamer_it : #DonkeyKong su Switch ma non solo, previsto un grande futuro multimediale per l'iconico gorilla? - Multiplayerit : Donkey Kong tornerà in grande stile per un noto leaker, che conferma molti dettagli - infoitscienza : Donkey Kong tornerà in grande stile per un noto leaker, che conferma molti dettagli - zazoomblog : Donkey Kong tornerà in grande stile per un noto leaker che conferma molti dettagli – NotiziaVideogiochi per PC e co… - infoitscienza : Donkey Kong tornerà in grande stile per un noto leaker, che conferma molti dettagli – NotiziaVideogiochi per PC e c… -