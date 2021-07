DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: dalle 12.00 la FP3, Hamilton in Mercedes fino al 2023 (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48: Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta. 11.45: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. 11.42: Il tracciato Austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul LIVEllo del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. 11.39: La ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.48: Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta. 11.45: Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. 11.42: Il tracciatoco è situato tra le Alpi ad una altezza sulllo del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. 11.39: La ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - SkySportF1 : ?? DOMINIO DI VERSTAPPEN AL RED BULL RING ? ?? Max allunga, sconfitte le Mercedes in Austria Risultati ?… - areopago1 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Austria le qualifiche in diretta live da Spielberg. Ora le Libere 3 #AustrianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 htt… - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP Austria le qualifiche in diretta live da Spielberg. Ora le Libere 3 #AustrianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 htt… -