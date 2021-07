Denise Pipitone, la rivelazione di Quarto Grado: “Altre due persone indagate per falsa testimonianza” (Di sabato 3 luglio 2021) Quarto Grado torna a parlare del caso Denise Pipitone. Nonostante la diffida inviata da Piera Maggio, la madre della piccola scomparsa nel 2004, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi non si è fermata. L’ultima rivelazione è arrivata nella puntata di venerdì 2 luglio: la coppia romana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004 e che recentemente aveva raccontato di aver visto il 1° settembre 2004 una signora con fare sospetto in compagnia di una bambina nella hall dell’hotel dove lavorava Anna Corona, è indagata per falsa testimonianza. Secondo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021)torna a parlare del caso. Nonostante la diffida inviata da Piera Maggio, la madre della piccola scomparsa nel 2004, la trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi non si è fermata. L’ultimaè arrivata nella puntata di venerdì 2 luglio: la coppia romana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004 e che recentemente aveva raccontato di aver visto il 1° settembre 2004 una signora con fare sospetto in compagnia di una bambina nella hall dell’hotel dove lavorava Anna Corona, è indagata per. Secondo le ...

