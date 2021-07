Dali Katch G2 | speaker Bluetooth 5 0 aptX-HD con batteria da 30 oreHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dali Katch

HDblog

G2 viene proposto al prezzo di 329 sterline , circa 380 euro. Prezzo e disponibilità per l'Italia non sono stati ancora comunicati dal distributore Pixel Engineering S.r.l. . Il migliori ...G2 viene proposto al prezzo di 329 sterline , circa 380 euro. Prezzo e disponibilità per l'Italia non sono stati ancora comunicati dal distributore Pixel Engineering S.r.l. . Il migliori ...La nuova versione dello speaker portatile aggiorna la connettività Bluetooth ed estende la capacità della batteria.Dali lancia un altoparlante Bluetooth con autonomia fino a 30 ore, dotato di sistema due vie con radiatori passivi, due profili audio selezionabili e modalità True Wireless Stereo ...