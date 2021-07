Crolla il tetto di una ghiacciaia, morti due bambini nel Veronese (Di sabato 3 luglio 2021) Due bambini hanno perso la vita oggi, mentre con due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta, nel Veronese. L’allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle prime informazioni i 4 bimbi stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due bambini hanno perso la vita, due sono rimasti feriti. Sul posto gli elicotteri di Verona emergenza e Trento. Attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Duehanno perso la vita oggi, mentre con due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga Preta, nel. L’allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle prime informazioni i 4 bimbi stavano giocando suldi una vecchiache ha ceduto: duehanno perso la vita, due sono rimasti feriti. Sul posto gli elicotteri di Verona emergenza e Trento. Attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

