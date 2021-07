Covid: 932 nuovi contagi su 228.127 tamponi e altri 22 morti (Di sabato 3 luglio 2021) Dati ancora buoni: nelle ultime 24 ore l'Italia registra 932 casi di coronavirus a fronte di 228.127 tamponi processati (venerdì erano stati 794 su 199.238). Lo rende noto il ministero della Salute, ... Leggi su globalist (Di sabato 3 luglio 2021) Dati ancora buoni: nelle ultime 24 ore l'Italia registra 932 casi di coronavirus a fronte di 228.127processati (venerdì erano stati 794 su 199.238). Lo rende noto il ministero della Salute, ...

