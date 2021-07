Cagliari, ufficiale l’arrivo di Kevin Strootman (Di sabato 3 luglio 2021) Kevin Strootman resta in Serie A, ma lo farà con la maglia del Cagliari. Il club sardo ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista olandese sui propri canali ufficiali. La formula del trasferimento è quella del prestito con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Strootman, dopo l’esperienza a Roma, era tornato in Italia l’anno scorso con la maglia del Genoa, sempre a titolo temporaneo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021)resta in Serie A, ma lo farà con la maglia del. Il club sardo ha ufficializzatodel centrocampista olandese sui propri canali ufficiali. La formula del trasferimento è quella del prestito con opzione di rinnovo per la stagione successiva., dopo l’esperienza a Roma, era tornato in Italia l’anno scorso con la maglia del Genoa, sempre a titolo temporaneo. L'articolo ilNapolista.

