Amazon Prime Video | le novità di luglio

Leggi su gqitalia

(Di sabato 3 luglio 2021) Gli appuntamenti più interessanti suquestosono da brivido. Si parte con l'invasione aliena nel futuro di La Guerra di Domani e si chiude con Them, una serie che per certi versi mescola il meglio di Us e Get Out, capolavori contemporanei dell'horror psicologico. Sembrano rientrare in precisi generi, ma entrambi vanno ben oltre non a rimodernarli, ma a creare storie davvero inedite. E potrebbe essere così anche per altri due filmi Original del mese: Jolt e Gunpowder Milkshake, due action al femminile che piaceranno ai fan di Atomica bionda e John Wick. Il mese propone, ...