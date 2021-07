Allegri già bocciato | “Era meglio un tecnico straniero”

(Di sabato 3 luglio 2021) David Trezeguet ha lasciato il ruolo di ambasciatore della Juventus nel mondo, vuole reinserirsi nel mondo del calcio da dirigente. L’ex attaccante francese ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport” in cui ha parlato della Juventus, delle scelte compiute dal club tra passato, presente e futuro. Trezeguet vuole una nuova vita da dirigente, sfruttando la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : ?? Cherubini: «Con #Allegri abbiamo già condiviso diverse strategie. C'è grande sintonia e confronto. Ho trovato un… - Nathan_Gr_ : @BgnMiki @sasosbirvale Staremo a vedere, la cosa è che già resterò deluso da chi allegri porterà in ritiro. - AndreaInterNews : #Mancini ha l'espressione di chi si sente già Campione d'Europa. Mi ha ricordato Allegri a Cardiff. - infoitsport : Brambati a TMW Radio: 'Belgio-Italia, sarà decisivo il duello Lukaku-Chiellini. Juve già competitiva con Allegri' - Agoblog6 : @JManiaSite Sono venti giorni che ve lo dico, la juve non parteciperà a nessuna asta. Paratici lo aveva già preso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri già

SerieANews

...le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e approfondimenti speciali newsletter riservate agli abbonati le anticipazioni dal quotidiano ABBONATI ORA A G PRO Disdici quando vuoi Sei...Da 10 anni Woodnite (4B acoustic trio) è una formazione acustica attiva e molto amata in Italia ... appuntamebto con il concerto dei Treragazzi morti, preceduti da The Sleeping Tree. Info ...