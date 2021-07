ACR Messina in Serie C: i giallorossi battono anche il Sant’Agata e festeggiano (Di sabato 3 luglio 2021) L’ACR Messina ha conquistato la promozione in Serie C. La compagine giallorossa ha sconfitto i rivali del Sant’Agata per 3-1, riuscendo ad aggiudicarsi il pass per la terza Serie professionistica italiana, per quanto concerne il palcoscenico calcistico. Primo posto del girone I della Serie D 2020/2021 per la squadra peloritana, a discapito proprio dei cugini messinesi dell’FC Messina, con i quali vi è una stringente rivalità inerente alla fondazione dei club. Le reti di Bollino, Sabatino e Arcidiacono hanno steso i santagatesi e consegnato l’attesa promozione all’ACR ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) L’ACRha conquistato la promozione inC. La compagine giallorossa ha sconfitto i rivali delper 3-1, riuscendo ad aggiudicarsi il pass per la terzaprofessionistica italiana, per quanto concerne il palcoscenico calcistico. Primo posto del girone I dellaD 2020/2021 per la squadra peloritana, a discapito proprio dei cugini messinesi dell’FC, con i quali vi è una stringente rivalità inerente alla fondazione dei club. Le reti di Bollino, Sabatino e Arcidiacono hanno steso i santagatesi e consegnato l’attesa promozione all’ACR ...

Advertising

robbix92 : RT @bennygiardina: L'Acr batte il Sant'Agata di Mimmo Giampà (QUEL Mimmo Giampà) ed è promosso il #SerieC. Il triplo derby di Sicilia torna… - peppesass : RT @DiMarzio: L'#AcrMessina torna tra i professionisti dopo 4 anni! - DiMarzio : L'#AcrMessina torna tra i professionisti dopo 4 anni! - PassioneMessina : ACR MESSINA IN SERIE C! Anche a Ibiza arriva la notizia della promozione in salsa giallorossa #UnSoloMessina #SerieC - sportface2016 : #Messina in #SerieC: i giallorossi conquistano la promozione -