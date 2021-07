Università Federico II di Napoli, a settembre in aula esami in presenza (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torneranno tutti in aula nel prossimo semestre gli studenti della Federico II di Napoli compatibilmente con la capacità delle aule e nel rispetto della normativa anticovid. Lo rende noto l’Università partenopea sottolineando che se necessaria la dad, sarà erogata a distanza solo un terzo delle ore di corso. I laboratori saranno tutti in presenza e i professori terranno i corsi in dad dalle aule federiciane. Agli studenti che si trovano in condizioni di difficoltà, fisiche o anche psicologiche determinate dalla pandemia, sarà garantita la massima ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Torneranno tutti innel prossimo semestre gli studenti dellaII dicompatibilmente con la capacità delle aule e nel rispetto della normativa anticovid. Lo rende noto l’partenopea sottolineando che se necessaria la dad, sarà erogata a distanza solo un terzo delle ore di corso. I laboratori saranno tutti ine i professori terranno i corsi in dad dalle aule federiciane. Agli studenti che si trovano in condizioni di difficoltà, fisiche o anche psicologiche determinate dalla pandemia, sarà garantita la massima ...

