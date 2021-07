Svizzera, Federer sui social: “Grazie ragazzi, a testa alta” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Grazie Svizzera, Grazie ragazzi, fantastico Sommer. Avete giocato alla grande contro la Spagna, con grande impegno. Non vedo l’ora che arrivi il Mondiale. testa alta ragazzi”. Roger Federer, attualmente impegnato in questi giorni al torneo di Wimbledon 2021, si è complimentato attraverso i social con la sua Nazionale per lo splendido cammino fatto a Euro 2020 dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Spagna. Danke , It’s been an amazing Sommer guys, thank you , great effort, can’t wait for the World Cup . Great playing Spain ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “, fantastico Sommer. Avete giocato alla grande contro la Spagna, con grande impegno. Non vedo l’ora che arrivi il Mondiale.”. Roger, attualmente impegnato in questi giorni al torneo di Wimbledon 2021, si è complimentato attraverso icon la sua Nazionale per lo splendido cammino fatto a Euro 2020 dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Spagna. Danke , It’s been an amazing Sommer guys, thank you , great effort, can’t wait for the World Cup . Great playing Spain ...

