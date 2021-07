Serie A 2021 - 22, arriva il calendario asimmetrico (Di venerdì 2 luglio 2021) In Serie A debutta il calendario asimmetrico nella sequenza delle giornate di ritorno rispetto al girone di andata. La decisione per il campionato 2021 - 22 è arrivata oggi durante il Consiglio di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) InA debutta ilnella sequenza delle giornate di ritorno rispetto al girone di andata. La decisione per il campionato- 22 èta oggi durante il Consiglio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Rivoluzione in Serie A: il calendario sarà asimmetrico. Cosa cambia MILANO - Storica novità per il campionato di Serie A: il consiglio di Lega, svoltosi questa mattina, ha stabilito all'unanimità che il calendario del campionato 2021 - 22 abbia un girone di ritorno completamente asimmetrico, nella sequenza delle ...

Serie A 2021 - 22, arriva il calendario asimmetrico In Serie A debutta il calendario asimmetrico nella sequenza delle giornate di ritorno rispetto al girone di andata. La decisione per il campionato 2021 - 22 è arrivata oggi durante il Consiglio di Lega. ...

Serie A, ecco quando verrà svelato il calendario 21/22 Calcio e Finanza Atalanta, ufficiale l'arrivo di Musso in porta Bergamo, 2 luglio 2021 - Colpo in entrata dell'Atalanta, che per sostituire il partente Gollini ha scelto di affidare la propria porta a Juan Musso, acquistandolo dall'Udinese per una cifra che si agg ...

Rivoluzione in Serie A: i gironi di andata e ritorno saranno asimmetrici Il Consiglio di Lega rivoluziona il calendario di Serie A: per la prima volta nella storia il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello d'andata.

