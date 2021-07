PS5 è introvabile e GameStop peggiora le cose ' spingendo' a pagare un abbonamento per saltare la fila

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 luglio 2021) Otto mesi dopo il lancio, è ancora estremamente difficile entrare in possesso di una PS5. Le nuove scorte si esauriscono in pochissimo e la quantità limitata di sistemi ha portato ad alcune strane strategie da parte di alcune catene, come consentire agli abbonati a pagamento dilaper ordinare prima la console.ha inviato via email una nuova promozione ai membri paganti di PowerUp Rewards, annunciando che avrebbero ottenuto "il posto in prima" sull'acquisto di PS5 e schede grafiche per PC di fascia alta dalle sue ultime scorte limitate. "Per mostrare il nostro apprezzamento stiamo aprendo ...