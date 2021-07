Pokémon Wonder è una foresta vera dove è possibile trovare i simpatici mostriciattoli – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 luglio 2021) Pokémon Wonder è una foresta vera che consente di andare in giro in cerca dei simpatici mostriciattoli di The Pokémon Company.. In Giappone sta per essere lanciata Pokémon Wonder, una foresta di 4.500 metri quadrati dove è possibile trovare i simpatici mostriciattoli di The Pokémon Company. L’attrazione naturale fa parte del parco giochi Yomiuriland, posizionato nella periferia di Tokyo, e sfida i fan a ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 luglio 2021)è unache consente di andare in giro in cerca deidi TheCompany.. In Giappone sta per essere lanciata, unadi 4.500 metri quadratidi TheCompany. L’attrazione naturale fa parte del parco giochi Yomiuriland, posizionato nella periferia di Tokyo, e sfida i fan a ...

Advertising

CtTrischitta : RT @InstantGamingIT: Un Pokémon Safari IRL chiamato 'Pokémon Wonder' aprirà le sue porte il 17 Luglio in Giappone - InstantGamingIT : Un Pokémon Safari IRL chiamato 'Pokémon Wonder' aprirà le sue porte il 17 Luglio in Giappone… - slinkshot_ita : Pronti a scoprire Pokémon Wonder, il primo parco avventura dove catturare i Pokémon? Leggenda narra che dopo aver p… - CiaobyDany : RT @ESSEDoc94: - AkibaGamers : Aprirà presto in #Giappone #Pokemon Wonder, attrazione all'aperto dedicata al celebre e popolarissimo #franchise -