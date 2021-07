Netflix stringe un accordo con la produzione di Castlevania (Di venerdì 2 luglio 2021) Netflix si sta accaparrando molte esclusive. L’ultima è un accordo con lo studio che ha prodotto Castlevania. Ci saranno altre serie anime Netflix sta cercando partners d’eccellenza per avere prodotti esclusivi. Si ricorda che recentemente ha stretto un accordo con Jennifer Lopez per la realizzazione di film in esclusiva su piattaforma. Non da meno è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 2 luglio 2021)si sta accaparrando molte esclusive. L’ultima è uncon lo studio che ha prodotto. Ci saranno altre serie animesta cercando partners d’eccellenza per avere prodotti esclusivi. Si ricorda che recentemente ha stretto uncon Jennifer Lopez per la realizzazione di film in esclusiva su piattaforma. Non da meno è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Screenweek : Un accordo 'first look' per la produzione di nuove serie animate, è stato stretto tra la piattaforma @NetflixIT e… -